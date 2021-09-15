Рада рассмотрит изменения в закон о бюджете уже 23 сентября — Аристов

Законопроект о внесении правок в закон о государственном бюджете №6052 будет рассмотрено на заседании Верховной Рады в четверг, 23 сентября.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов в комментарии одному из СМИ.

— Все подобные законопроекты – компромисс мнений нескольких сторон: депутатов, фракций, министерств и президента. Нашей главной задачей было сбалансировать эти интересы и подать законопроект как можно раньше. Вторая задача — принять его как можно скорее, — заявил чиновник.

Аристов выразил надежду на сокращение сроков представления альтернативных законопроектов, а также на единогласную поддержку депутатами правительственного документа.

Депутат также планирует обратиться к председателям фракций с призывом поддержать законопроект, а если они согласятся – сразу же попросит главу ВР Дмитрия Разумкова подписать документ и отправить его на утверждение президенту.

Чиновник отметил, что государственный бюджет перевыполнен на 39,4 млрд грн. При это он добавил, что удовлетворить все заявки на дополнительное финансирование невозможно, поэтому правительство будет отбирать те, которые наиболее необходимы населению.