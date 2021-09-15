Украина возвращает роль активного и влиятельного государства Центральной Европы — Кулеба

Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы, поскольку всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Принятая впервые за 30 лет по инициативе президента Владимира Зеленского Стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы. Украина всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно. Наша идентичность — центральноевропейская, — отметил он.

Кроме того, Дмитрий Кулеба добавил, что Украина укрепляет региональное лидерство. Так, в прошлом году наша страна впервые за 70 лет возглавила Дунайскую комиссию, а в этом году впервые приняла участие в министерской встрече Центральноевропейской пятерки и встрече союзников восточного фланга НАТО.

Также глава МИД добавил, что Украина активно сотрудничает с Вышеградской четверкой и стремится получить статус партнера инициативы Трех морей.

Рассказал Дмитрий Кулеба и о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника. По его словам, новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы в регионе и укрепляют нашу национальную безопасность.

Источник: МИД Украины

Фото: МИД Украины