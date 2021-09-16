Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

В МВФ подтвердили виртуальный визит в Украину: озвучены сроки

МВФ

До конца сентября в Украине начнет работу виртуальная миссия МВФ по поводу пересмотра программы stand-by.

Об этом рассказал представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

— Не могу предоставить деталей о таймлайне выделения средств или о расширении программы stand-by, – отметил Райс.

По его словам, обсуждения касательно этого вопроса продолжаются.

Как объяснял глава НБУ Кирилл Шевченко, второй транш по указанной программе должен составить 700 миллионов долларов.

По его словам, сумма может увеличиться, если участь пропуск нескольких траншей МВФ.

Читайте
Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября

Напомним, 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что второй транш помощи от МВФ в размере 750 миллионов долларов ожидается примерно в ноябре-декабре.

Он отметил, что миссия, которая пройдет в виртуальном режиме из-за роста числа зараженных коронавирусом, должна прибыть в Киев 18 сентября.

Шмыгаль также добавил, что Украина выполнила все условия из меморандума.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка