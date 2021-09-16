В МВФ подтвердили виртуальный визит в Украину: озвучены сроки

До конца сентября в Украине начнет работу виртуальная миссия МВФ по поводу пересмотра программы stand-by.

Об этом рассказал представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

— Не могу предоставить деталей о таймлайне выделения средств или о расширении программы stand-by, – отметил Райс.

По его словам, обсуждения касательно этого вопроса продолжаются.

Как объяснял глава НБУ Кирилл Шевченко, второй транш по указанной программе должен составить 700 миллионов долларов.

По его словам, сумма может увеличиться, если участь пропуск нескольких траншей МВФ.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что второй транш помощи от МВФ в размере 750 миллионов долларов ожидается примерно в ноябре-декабре.

Он отметил, что миссия, которая пройдет в виртуальном режиме из-за роста числа зараженных коронавирусом, должна прибыть в Киев 18 сентября.

Шмыгаль также добавил, что Украина выполнила все условия из меморандума.