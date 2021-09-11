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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября

Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября

Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать свою работу с 21-23 сентября 2021 года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября.

Рашкован сказал, что миссия МВФ может начать работу через 10-12 дней, однако она будет осуществляться в дистанционном режиме.

По его словам, остается возможность того, что руководитель миссии Иванна Владкова-Голлар приедет в Киев — все зависит от ситуации с коронавирусом на территории Украины.

Международный валютный фонд утвердил в июне прошлого года программу общим размером около $5 млрд. Первый транш финансирования в размере $2,1 млрд МВФ выделил сразу.

Согласно последним заявлениям, сумма второго транша может быть выше $700 млн за счет объединения транша. Также правительство обсуждает возможность продления нынешней программы.

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Фото: Depositphotos

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