У МВФ підтвердили віртуальний візит до України: озвучено терміни

До кінця вересня в Україні почне роботу віртуальна місія МВФ щодо перегляду програми stand-by.

Про це розповів представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

– Не можу надати деталей щодо таймлайну виділення коштів або розширення програми stand-by, – наголосив Райс.

За його словами, обговорення щодо цього питання тривають.

Як пояснював голова НБУ Кирило Шевченко, другий транш за вказаною програмою має скласти 700 мільйонів доларів.

За його словами, сума може збільшитися з урахуванням пропуску кількох траншів МВФ.

Нагадаємо, 14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що другий транш допомоги від МВФ в розмірі 750 мільйонів доларів очікується приблизно в листопаді-грудні.

Він зазначив, що місія, яка відбудеться у віртуальному режимі через зростання кількості заражених коронавірусом, має прибути до Києва 18 вересня.

Шмигаль також додав, що Україна виконала всі умови з меморандуму.