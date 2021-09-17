Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 17 сентября. Поручение о его проведении дал президент Владимир Зеленский.

По результатам заседания запланирована традиционная пресс-конференция, во время которой станет известно, какие решения приняли. Пока точно не известно, что будут обсуждать 17 сентября.

По информации СМИ, СНБО может рассмотреть определенные программные документы и новые санкции. Но кто попадет в список, не известно.

Хотя 8 сентября Кабмин утвердил список из 24 юридических и шести физических лиц РФ и вынес его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны для введения нового пакета санкций.

Все они причастны к незаконной постройке Керченского моста и разрушению парков и объектов культурного наследия Севастополя в оккупированном Крыму. Поэтому не исключено, что 17 сентября против них могут ввести санкции.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что на одном из заседаний планируют рассмотреть вопрос так называемого банкопада — процесса очистки банковской системы, который произошел в Украине после Революции Достоинства.

В 2014-2017 годах Национальный банк Украины изменил требования к устойчивости банков — по этой причине более 80 финансовых учреждений вывели с рынка.

В то же время в Минобороны сообщили, что проект государственного бюджета на 2022 год в части финансирования безопасности и обороны будет рассматриваться на очередном заседании СНБО. Но будет ли это 17 сентября, не уточнили.

Заседание СНБО 20 августа

Прошлое заседание СНБО состоялось 20 августа. Тогда в режиме тайно обсудили вопрос развития ракетного вооружения до 2031 года. Согласно решению, до 2031 года Украина потратит на эту программу более 200 млрд грн.

Также 20 августа СНБО ввел новые санкции. Под ограничения попали главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва, Алла Бондаренко, Анатолий и Ольга Шарий, а также нардеп Андрей Деркач.

Кроме того, в санкционном списке оказались судьи, силовики и чиновники, выносившие незаконные приговоры для украинцев в оккупированном Крыму, и СМИ, зарегистрированные в Крыму и на оккупированном Донбассе.