СНБО рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен рассмотреть вопрос так называемого банкопада и ответственных за него лиц.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума YES Brainstorming 2021 в Киеве сегодня, 11 сентября. По его словам, следующий кейс, который рассмотрит СНБО — это банкопад.

— Как так произошло, что денег нет, а дополнительные олигархи появились после банкопада в нашей стране. Это вещи, которые должны быть публичными, — заявил Данилов.

Банкопадом называют процесс очищения банковской системы, который произошел в Украине после Революции Достоинства. В 2014-2017 годах Национальный банк Украины изменил требования к устойчивости банков — по этой причине более 80 финансовых учреждений вывели с рынка.

Западные партнеры решили поддержать Украину в тяжелые времена и потребовали очистить финансовую систему от некоторых учреждений.

В рамках этого запустили проверку украинских банков, из-за чего произошло так называемое очищение банковской системы. Украинская гривна ослабила свои позиции на рынке, а оккупация Крыма еще больше усугубила ситуацию.

Фото: СНБО