Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 20 августа рассмотрел восемь вопросов, два из которых – в режиме секретно.

Первым вопросом повестки дня было введение национальной системы устойчивости.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за 30 лет независимости в Украине не существовало системы, которая позволяет по стандартам НАТО реагировать на угрозы, которые существуют в стране.

Принятым на заседании документом утвердили концепцию, которую разрабатывали в течение года украинские и международные специалисты.

– Этот документ позволит нам принимать адекватные решения на критические ситуации в случае их возникновения на местном, региональном и общегосударственном уровне, – пояснил Алексей Данилов.

Вторым был вопрос о стратегическом оборонном бюллетене.

Речь шла о ряде документов стратегического планирования оборонной сферы.

В режиме секретно на заседании обсудили вопросы развития ракетного вооружения до 2031 года.

Согласно решению СНБО, до 2031 года Украина потратит на эту программу более 200 млрд грн.

– Мы не можем ждать от наших партнеров, предоставят ли нам вооружение. Наша задача –сделать вооружение собственного производства. Мы понимаем, как это делать. У нас есть для этого все возможности и специалисты, – считает Алексей Данилов.

Принятым 20 августа решением Кабмин и Верховная Рада должны внести изменения в бюджет для выделения дополнительных 3,3 млрд грн на ракетную программу.

Вопрос развития Военно-морских сил также рассматривался в режиме секретно.

– Мы имеем четкое понимание, что и как у нас будет строиться до 2031 года относительно нашего флота. На приобретение крайне необходимых ВМС технических средств дополнительно просим у Верховной Рады и Кабмина 960 млн грн, – отметил секретарь СНБО.

Вопрос о введении санкций имел семь пунктов.

В список попали главный редактор издания Страна.иа Игорь Гужва, Алла Бондаренко, Анатолий и Ольга Шарий, а также нардеп Андрей Деркач.

Санкции также введут против судей, силовиков и чиновников, которые принимают незаконные приговоры в отношении украинцев в оккупированном Крыму, и СМИ, зарегистрированных в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Также под ограничения попадет главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин, который, по словам Данилова, сейчас регистрирует СМИ на неподконтрольной территории Украины.

Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 20 августа поручил вернуть в государственную собственность управление предприятия Черкассы Азот.

– По этому вопросу докладывал министр энергетики. Во время заседания было принято протокольное поручение о возвращении в государственную собственность предприятия Черкассы Азот, которого незаконным образом в свое время путем мошеннических манипуляций государство было лишено, – отметил Алексей Данилов.

Седьмым вопросом заседания стали угрозы относительно работы объектов инфраструктуры в авиационной отрасли Украины.

В течение месяца Кабмин должен безотлагательно утвердить план действий для минимизации рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности ГП Обслуживание воздушного движения Украины и ГП Международный аэропорт Борисполь.

Возникла она из-за невыполнения ПАО МАУ обязательства перед этими предприятиями, а также неуплаты государственных сборов в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Последним вопросом заседания стало разрушение традиционной исторической среды в городе Киеве.

Затронул эту тему министр культуры Украины Александр Ткаченко. Для рассмотрения вопроса на заседание вызвали городского главу Киева Виталия Кличко. Но, поскольку он не смог прибыть, то обсуждение состоялось в его отсутствие.

По итогам рассмотрения всем местным администрациям поручили провести проверку объектов, на которых распространяется действие закона Об охране культурного наследия.