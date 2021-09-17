Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 17 вересня. Доручення про його проведення дав президент Володимир Зеленський.

За результатами засідання запланована традиційна прес-конференція, під час якої стане відомо, які рішення ухвалили. Наразі точно не відомо, що обговорюватимуть 17 вересня.

За інформацією ЗМІ, РНБО може розглянути певні програмні документи і нові санкції. Але хто потрапить у список, не відомо.

Хоча 8 вересня Кабмін затвердив список із 24 юридичних та шести фізичних осіб РФ і виніс його на розгляд Ради національної безпеки і оборони для введення нового пакету санкцій.

Усі вони причетні до незаконної побудови Керченського мосту та руйнації парків і об’єктів культурної спадщини Севастополя в окупованому Криму. Тому не виключено, що 17 вересня саме проти них можуть запровадити санкції.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що на одному із засідань планують розглянути питання так званого банкопаду – процесу очищення банківської системи, який стався в Україні після Революції Гідності.

У 2014-2017 роках Національний банк України змінив вимоги до стійкості банків – з цієї причини понад 80 фінансових установ вивели з ринку.

Водночас в Міноборони повідомили, що проект державного бюджету на 2022 рік в частині фінансування безпеки та оборони розглядатиметься на черговому засіданні РНБО. Але чи буде це 17 вересня, не уточнили.

Засідання РНБО 20 серпня

Минуле засідання РНБО відбулося 20 серпня. Тоді у режимі таємно обговорили питання розвитку ракетного озброєння до 2031 року. Згідно з рішенням, до 2031 року Україна витратить на цю програму понад 200 млрд грн.

Також 20 серпня РНБО запровадила нові санкції. Під обмеження потрапили головний редактор видання Страна.ua Ігор Гужва, Алла Бондаренко, Анатолій та Ольга Шарій, а також нардеп Андрій Деркач.

Крім того, у санкційному списку опинилися судді, силовики і чиновники, які ухвалювали незаконні вироки щодо українців в окупованому Криму, і ЗМІ, зареєстровані у Криму і на окупованому Донбасі.