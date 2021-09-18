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Максим Зайченко |

Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Глава держави Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень. Його метою є визначення основних напрямків реалізації воєнної політики України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. 

Згідно з документом, військова політика України буде реалізовуватися за наступними напрямками:

  • відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, відсіч і стримування загрози з боку Російської Федерації та запобігання військових конфліктів з іншими країнами;
  • планування плану оборони України;
  • надання центральними органами виконавчої влади можливостей щодо своєчасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб оборони;
  • всебічне забезпечення оборони України;
  • введення в оборону досвіду, принципів і стандартів НАТО, участь в спільних операціях і навчаннях, а також задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.

В Офісі президента заявили, що реалізація завдань і заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України буде здійснюватися як коштом державного бюджету, так і інших джерел фінансування.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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