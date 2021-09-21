Главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря выдвинули кандидатом на довыборах в Верховную Раду по округу №184 в Херсонской области.

Решение было принято на заседании политсовета партии Слуга народа в Киеве. За кандидатуру Козыря проголосовали единогласно.

Отметим, что выборы в этом округе объявили после того, как ранее избранный народный избранник Игорь Колихаев стал мэром Херсона и соответственно сложил депутатское полномочия.

1 сентября в округе начался избирательный процесс. Сами выборы состоятся 31 октября. Участие в них смогут принять более 290 тыс. избирателей на 188 избирательных участках.

Что известно о Козыре

Сергей Козырю 37 лет, он родом из Донецка. Учился в Донецком национальном техническом университете по направлению Разработка месторождений полезных ископаемых, потом — по специальности Финансы. Также изучал правоведение в Донецком национальном университете.

В течение 15 лет работал на шахтах ДТЭК. В частности, был горным мастером и исполняющим обязанности директора шахты.

Последнее место работы Козыря — обособленное структурное подразделение Шахтоуправление Днепровское частного акционерного общества ДТЭК Павлоградуголь. Там он занимал должность начальника участка по добыче угля.

В 2019 году Сергей Козырь стал советником патронатной службы главы Херсонской ОГА. А потом его назначили заместителем главы облгосадминистрации. Он занимался вопросами регионального развития, инфраструктуры и экологии.

С 1 марта 2021 года Сергей Козырь возглавляет Херсонскую ОГА.

Согласно декларации за 2020-й, Козырь имеет квартиру в Павлограде Днепропетровской области, и в общей собственности — жилой дом в Донецке.

Основные доходы — зарплата, соцвыплаты и доход по отчуждению недвижимого имущества. За 2020 год Козырь заработал около 430 тыс. грн.

У Сергея Козыря есть жена и сын.

Источник: Слуга народа

Фото: Сергей Козырь