Голову Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря висунули кандидатом на довибори до Верховної Ради по округу № 184 в Херсонській області.

Рішення ухвалили на засіданні політради партії Слуга народу у Києві. За кандидатуру Козиря проголосували одноголосно.

Відзначимо, що вибори у цьому окрузі оголосили після того, як раніше обраний народний обранець Ігор Колихаєв став мером Херсона і відповідно склав депутатське повноваження.

1 вересня на окрузі розпочався виборчий процес. Самі вибори відбудуться 31 жовтня. Участь у них зможуть взяти понад 290 тис. виборців на 188 виборчих дільницях.

Що відомо про Козиря

Сергію Козирю 37 років, він родом із Донецька. Навчався у Донецькому національному технічному університеті за напрямом Розробка родовищ корисних копалин, потім — за спеціальністю Фінанси. Також вивчав правознавство в Донецькому національному університеті.

Протягом 15 років працював на шахтах ДТЕК. Зокрема, був гірничим майстром та виконував обов’язки директора шахти.

Останнє місце роботи Козиря – відокремлений структурний підрозділ Шахтоуправління Дніпровське приватного акціонерного товариства ДТЕК Павлоградвугілля. Там він обіймав посаду начальника дільниці із видобутку вугілля.

У 2019 році Сергій Козир став радником патронатної служби голови Херсонської ОДА. А згодом його призначили заступником голови облдержадміністрації. Він займався питаннями регіонального розвитку, інфраструктури та екології.

Із 1 березня 2021 року Сергій Козир очолює Херсонську ОДА.

За декларацією 2020-го, Козир має квартиру у Павлограді Дніпропетровської області, та у спільній власності – житловий будинок у Донецьку.

Основні доходи – зарплата, соцвиплати та дохід із відчуження нерухомого майна. За 2020 рік Козир заробив близько 430 тис. грн.

У Сергія Козиря є дружина і син.

Джерело: Слуга народу

Фото: Сергій Козир