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Валентина Летяк |

Переховувався від слідства: затримали екс-працівника МВС часів Януковича

революція гідності, майдан

Силовики затримали колишнього працівника МВС часів Віктора Януковича, який під час подій на Майдані у лютому 2014 року організував теракт та вбивство мітингувальників, а з початку вересня переховувався від слідства – з моменту оголошення підозри.

Тому екс-чиновника управління громадської безпеки у Києві оголосили в розшук.

Слідчі встановили, що у 2014-му підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.

Йдеться про загибель трьох людей, тяжкі тілесні ушкодження 14 осіб та ушкодження середньої тяжкості – 59 учасників протестів.

Йому інкримінують організацію терористичного акту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Тобто підозру оголошено відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить ДБР.

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На початку вересня 2021 року ОГ скерував до суду справу колишнього військовослужбовця спецзагону Омега, якого звинувачують у стрільбі по учасниках акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними слідчих, еск-військовий діяв разом із бійцями так званої чорної роти Беркуту.

Він безпосередньо брав участь у груповому скоєнні терористичного акту – здійсненні пострілів з вогнепальної зброї по протестувальниках.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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