Переховувався від слідства: затримали екс-працівника МВС часів Януковича

Силовики затримали колишнього працівника МВС часів Віктора Януковича, який під час подій на Майдані у лютому 2014 року організував теракт та вбивство мітингувальників, а з початку вересня переховувався від слідства – з моменту оголошення підозри.

Тому екс-чиновника управління громадської безпеки у Києві оголосили в розшук.

Слідчі встановили, що у 2014-му підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.

Йдеться про загибель трьох людей, тяжкі тілесні ушкодження 14 осіб та ушкодження середньої тяжкості – 59 учасників протестів.

Йому інкримінують організацію терористичного акту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Тобто підозру оголошено відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить ДБР.

На початку вересня 2021 року ОГ скерував до суду справу колишнього військовослужбовця спецзагону Омега, якого звинувачують у стрільбі по учасниках акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними слідчих, еск-військовий діяв разом із бійцями так званої чорної роти Беркуту.

Він безпосередньо брав участь у груповому скоєнні терористичного акту – здійсненні пострілів з вогнепальної зброї по протестувальниках.