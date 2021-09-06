Дела Майдана: за расстрелы на Институтской будут судить экс-бойца спецотряда Омега

В Киеве будут судить бывшего военнослужащего спецотряда Омега. Его подозревают в стрельбе по участникам акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Обвинительный акт в отношении экс-офицера, пулеметчика отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом Омега одной из бригад управления Северного территориального киевского командования внутренних войск МВД Украины направлено в Печерский районный суд столицы.

По данным следователей, эск-военнослужащий действовал вместе с бойцами так называемой черной роты Беркута.

Он непосредственно участвовал в групповом совершении террористического акта — осуществлении выстрелов из огнестрельного оружия по протестующим.

По данным прокуроров, таким образом пытались убить митингующих, чтобы прекратить акции протеста.

Сам обвиняемый ранил двух демонстрантов, находившихся вблизи Октябрьского дворца и метро Крещатик.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное преступление экс-военнослужащий Омеги и бойцы “черной роты” Беркута одели под шлемы маски-балаклавы.

Сейчас обвиняемому инкриминируется:

превышение полномочий работником правоохранительного органа;

совершение террористического акта;

умышленные убийства и покушения на умышленные убийства;

препятствование проведению собрания, митингов и демонстраций.

24 июня 2021 года экс-командира луганского подразделения Беркута Валерия Костенко признали виновным в избиении мирных протестующих и журналистов возле Черкасской ОГА в январе 2014-го. Его заочно приговорили к четырем годам лишения свободы.