Закон про олігархів (№5599) ухвалила Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів.

Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті підтримали 279 народних депутатів.

Перед цим були підтримані основні, вирішальні або зумовлювальні щодо інших правок правки за №38, 43, 167, 271, 344, 406, 473, 598, 653, 794, 887, 934

Проти ухвалення закону – 54 депутати, 27 утримались, а 19 не голосували взагалі.

Від партії Слуга народу за ухвалення закону про олігархів проголосували 229 парламентарів.

Підтримали закон №5599 18 представників партії За майбутнє. Від партії Голос – 11 нардепів, 15 голосів від Довіри та шість від позафракційних.

Що передбачає закон №5599 про олігархів

Законопроект №5599 передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

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