РФ не назвала причин закрытия миссии ОБСЕ на границе с Украиной — США

За закрытие работы миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября несет полную ответственность Россия, поскольку ее отрицание – это единственная причина.

Об этом заявила представитель США в ОБСЕ Кортни Австриан.

По ее словам, эта миссия играла ценную роль в последние годы, обеспечивая прозрачность перемещений между Россией и оккупированными ею территориями Донбасса.

— Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной. Мы будем продолжать призывать Россию обеспечить мониторинг ОБСЕ вдоль российско-украинской границы, а также прекратить постоянную агрессию против Украины, способствовать мирному решению конфликта и выполнять свои обязательства по Минску, — подчеркнула она.

2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ представители России объявили, что против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

В МИД Украины такое решение страны-агрессора рассматривают как намерение продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.

Источник: osce.usmission.gov

Фото: OSCE