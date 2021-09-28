Представители ООН пока не подписали декларацию Крымской платформы. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Вы знаете, как мощно и успешно состоялась Крымская платформа, сколько делегаций было там. Да, еще не появились подписи представителей ООН, но право подписи открыто. Мы надеемся, что со временем участников и подписантов декларации будет становиться больше, – сказал глава Офиса президента.

По словам Андрея Ермака, президент Украины во время двухдневного рабочего визита в Нью-Йорк, где проходила 76-я сессия Генассамблеи ООН, везде говорил о вопросах оккупированных территорий, списках заключенных лиц и тому подобное.

– Выступление президента Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН было одним из самых ожидаемых. Было очень много внимания. После выступления и я, и министр иностранных дел получали много сообщений и звонков от наших партнеров, в частности от Госдепа, Белого дома, представителей Великобритании, Турции, – сказал Андрей Ермак.

Кроме того, говорит глава Офиса президента, выступление главы государства произвело впечатление на людей в оккупированном Крыму.