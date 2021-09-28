Представники ООН поки не підписали декларацію Кримської платформи. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ви знаєте, як потужно та успішно відбулася Кримська платформа, скільки делегацій було там. Так, ще не з’явилися підписи представників ООН, але право підпису відкрите. Ми сподіваємося, що з часом учасників та підписантів декларації ставитиме більше, – сказав очільник Офісу президента.

За словами Андрія Єрмака, президент України під час дводенного робочого візиту до Нью-Йорка, де відбувалась 76-та сесія Генасамблеї ООН, всюди говорив про питання окупованих територій, списки ув’язнений осіб тощо.

– Виступ президента України на 76-й сесії Генасамблеї ООН був одним із найочікуваніших. Було дуже багато уваги. Після виступу і я, і міністр закордонних справ отримували багато повідомлень та дзвінків від наших партнерів, зокрема від Держдепу, Білого дому, представників Великої Британії, Туреччини, – сказав Андрій Єрмак.

Крім того, каже очільник Офісу президента, виступ глави держави справило враження на людей в окупованому Криму.