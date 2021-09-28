Служба безопасности Украины разоблачила троих новых участников незаконной регистрации партии Шария. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

— У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии Объединенная Украина в политическую партию Партия Шария и в фальсификации протоколов заседаний этой политической силы для избрания нужных руководителей партии, — сообщили в ведомстве.

Им объявили о подозрении в подделке документов по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. На прошлой неделе аналогичное подозрение также получила руководитель партии Шария.

В СБУ напомнили, что Виктор Шарий, на которого зарегистрировали партию Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к ее деятельности, и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Ему за это заплатили $500.

В суд уже направили материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 20 августа СНБО ввел санкции против блогера Анатолия Шария, жены Ольги и ее матери Аллы Бондаренко.

В Украине Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины. Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.