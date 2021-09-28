Служба безпеки України викрила трьох нових учасників незаконної реєстрації партії Шарія. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

– У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії Об’єднана Україна в політичну партію Партія Шарія і в фальсифікації протоколів засідань цієї політичної сили для обрання потрібних керівників партії, – повідомили у відомстві.

Їм оголосили про підозру в підробці документів за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Минулого тижня аналогічну підозру також отримала керівник партії Шарія.

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В СБУ нагадали, що Віктор Шарій, на якого зареєстрували партію Шарія, заявив, що не має ніякого відношення до її діяльності, і тільки дав нотаріальна згода на використання в ній свого прізвища. Йому за це заплатили $500.

До суду вже направили матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО запровадив санкції проти блогера Анатолія Шарія, дружини Ольги і її матері Алли Бондаренко.

В Україні Шарія оголосили в розшук, він підозрюється в держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України. Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років позбавлення волі.