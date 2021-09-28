Украина имеет шанс построить с Германией такие отношения, которые последняя имеет в сфере газа с Россией.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на предложение своего предшественнику Павлу Климкину, который возглавлял ведомство в 2014-2019 годах.

Так, Климкин, в частности, заявил, что Украина должна наконец “перестать ныть” и предложить Германии сотрудничество.

По словам нынешнего главы министра МИД, ресурс, который должен связать две страны, – это зеленый водород.

И вопрос сотрудничества в этом направлении украинская делегация обсуждала во время рабочего визита в Вашингтон.

– Благодаря зеленому водороду Украина для Германии может стать тем, кем сейчас является Россия для Германии в сфере газа. Это действительно исторический шанс, и очень важно его не упустить, – убежден Дмитрий Кулеба.

Построенная связь между Украиной и Германией, говорит глава ведомства, выведет Украину на передовые позиции не только во внешней, но и во внутренней политике Германии.