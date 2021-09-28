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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Україна має шанс стати для Німеччини такою ж важливою, як Росія – Кулеба

Україна має шанс стати для Німеччини такою ж важливою, як Росія – Кулеба

Україна має шанс побудувати з Німеччиною такі стосунки, які остання має в сфері газу з Росією.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на пропозицію своєму попереднику Павлу Клімкіну, який очолював відомство в 2014-2019 роках.

Так, Клімкін, зокрема, заявив, що Україна повинна врешті “перестати скиглити” та запропонувати Німеччині співпрацю.

За словами, теперішнього очільника міністра МЗС, ресурс, який має поєднати дві країни, – це зелений водень.

І питання співпраці в цьому напрямку українська делегація обговорювала під час робочого візиту до Вашингтону.

– Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія для Німеччини в сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, – переконаний Дмитро Кулеба.

Збудований зв’язок між Україною та Німеччиною, каже очільник відомства, виведе Україну на передові позиції не лише в зовнішній, але й внутрішній політиці Німеччини.

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