Україна має шанс побудувати з Німеччиною такі стосунки, які остання має в сфері газу з Росією.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на пропозицію своєму попереднику Павлу Клімкіну, який очолював відомство в 2014-2019 роках.

Так, Клімкін, зокрема, заявив, що Україна повинна врешті “перестати скиглити” та запропонувати Німеччині співпрацю.

За словами, теперішнього очільника міністра МЗС, ресурс, який має поєднати дві країни, – це зелений водень.

І питання співпраці в цьому напрямку українська делегація обговорювала під час робочого візиту до Вашингтону.

– Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія для Німеччини в сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, – переконаний Дмитро Кулеба.

Збудований зв’язок між Україною та Німеччиною, каже очільник відомства, виведе Україну на передові позиції не лише в зовнішній, але й внутрішній політиці Німеччини.