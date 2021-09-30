29 сентября Кабинет министров после очередного заседания днем собрался на внеочередное вечером. Об этом сообщил в эфире канала Украина 24 министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, члены правительства собрались 29 сентября повторно, чтобы решить те вопросы, которые больше всего сейчас беспокоят людей.

– Это были вопросы газа, нового отопительного сезона. Об этом шла речь на заседании правительства, – лаконично ответил глава ведомства.

Вместе с тем, Сергей Марченко отказался конкретизировать, что именно приняли члены правительства.

– Дождитесь опубликованных решений. Эти вопросы должны комментировать те министры, которые вносят соответствующие акты на заседания правительства. Я как министр финансов отвечаю за свою сферу, поэтому задавайте мне вопросы по финансам, – уклонился от ответа министр.

На сайте правительства ни одного упоминания о проведении внеочередного заседания не было.

Во время дневного заседания премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил министру энергетики Герману Галущенко проконтролировать выполнение задач по подготовке к отопительному сезону.

По указанию главы правительства министр должен ежедневно информировать общество об оперативных вопросах.

Кроме того, Галущенко должен на каждом заседании правительства докладывать о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона, в частности по запасам угля на складах теплоэлектростанций.