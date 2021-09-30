29 вересня Кабінет міністрів після чергового засідання вдень зібрався на позачергове увечері. Про це повідомив в ефірі каналу Україна 24 міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, члени уряду зібралися 29 вересня повторно, щоб вирішити ті питання, які найбільше зараз турбують людей.

– Це були питання газу, нового опалювального сезону. Про це йшлося на засіданні уряду, – лаконічно відповів очільник відомства.

Разом із тим, Сергій Марченко відмовився конкретизувати, що саме ухвалили члени уряду.

– Дочекайтеся опублікованих рішень. Ці питання мають коментувати ті міністри, які вносять відповідні акти на засідання уряду. Я як міністр фінансів відповідаю за свою сферу, тому ставте мені запитання щодо фінансів, – ухилився від відповіді міністр.

На сайті уряду жодної згадки про проведення позачергового засідання не було.

Під час денного засідання прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру енергетики Герману Галущенку проконтролювати виконання завдань із підготовки до опалювального сезону.

За вказівкою очільника уряду міністр має щоденно інформувати суспільство про оперативні питання.

Крім того, Галущенко повинен на кожному засіданні уряду доповідати про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до проходження опалювального сезону, зокрема щодо запасів вугілля на складах теплоелектростанцій.