С 1 октября этого года тариф на электроэнергию для части граждан Украины будет снижен до 1,44 грн за кВт-ч.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, речь идет о 80% украинских семей.
– Начиная с 1 октября, тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт-ч для 80% украинских семей, — отметил Шмыгаль.
Речь идет о постановлении правительства, согласно которому предусмотрено снижение тарифа на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч для тех домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-час в месяц.
В то же время цены останутся на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч для тех домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц.
Шмыгаль также дал поручение министру энергетики Герману Галущенко проконтролировать выполнение задач по подготовке к отопительному сезону, ежедневно информировать общество по оперативным вопросам.
Кроме того, Галущенко должен на каждом заседании правительства докладывать о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона, в частности по запасам угля на складах теплоэлектростанций.
В июле глава НКРЕКП Валерий Тарасюк заявил, что подорожание электроэнергии для населения неизбежно, и анонсировал рост тарифов.
Такое решение Тарасюк объяснил тем, что сейчас необходимо постепенно выровнять тарифы для населения и промышленности.
Впрочем, повышение цен, которое планировали ввести с 1 июля, так и не произошло.