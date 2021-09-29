С 1 октября этого года тариф на электроэнергию для части граждан Украины будет снижен до 1,44 грн за кВт-ч.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет о 80% украинских семей.

– Начиная с 1 октября, тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт-ч для 80% украинских семей, — отметил Шмыгаль.

Речь идет о постановлении правительства, согласно которому предусмотрено снижение тарифа на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч для тех домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-час в месяц.

В то же время цены останутся на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч для тех домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц.

Шмыгаль также дал поручение министру энергетики Герману Галущенко проконтролировать выполнение задач по подготовке к отопительному сезону, ежедневно информировать общество по оперативным вопросам.

Кроме того, Галущенко должен на каждом заседании правительства докладывать о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона, в частности по запасам угля на складах теплоэлектростанций.

В июле глава НКРЕКП Валерий Тарасюк заявил, что подорожание электроэнергии для населения неизбежно, и анонсировал рост тарифов.

Такое решение Тарасюк объяснил тем, что сейчас необходимо постепенно выровнять тарифы для населения и промышленности.

Впрочем, повышение цен, которое планировали ввести с 1 июля, так и не произошло.