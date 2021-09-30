Нужно выполнять обещания: Разумков об идее второго президентского срока Зеленского

Президент Украины должен идти на один срок. Такое мнение во время брифинга высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Свою позицию он объяснил тем, что с середины срока все главы государств, которые у нас были до сих пор, начинали заниматься подготовкой ко второму сроку. А это очень часто плохо влияет на реализацию тех обещаний, которые закладываются в программе к первому.

— Я считаю, что нужно выполнять те обещания, которые ты даешь во время избирательной кампании. Эта позиция четко закреплена в программе, с которой мы шли на выборы в 2019 году, — добавил Разумков.

В начале сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли идти на второй президентский срок.

В комментарии журналистам он отметил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцам, за первую каденцию. Президент уточнил, что пока никуда не баллотируется. Он лучше выполнит все, что обещал, в свой один срок, и пойдет отдыхать.

В мае этого года Владимир Зеленский также комментировал этот вопрос. Тогда он заявил, что пока рано говорить об еще одной его каденции.