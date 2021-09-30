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Вікторія Гірко |

Потрібно виконувати обіцянки: Разумков про ідею другого президентського терміну Зеленського

дмитро разумков

Президент України повинен йти на один термін. Таку думку під час брифінгу висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Свою позицію він пояснив тим, що з середини терміну всі глави держав, які у нас були до цього часу, починали займатися підготовкою до другого терміну. А це дуже часто погано впливає на реалізацію тих обіцянок, які закладаються у програмі до першого.

– Я вважаю, що потрібно виконувати ті обіцянки, які ти даєш під час виборчої кампанії. Ця позиція чітко закріплена у програмі, з якою ми йшли на вибори у 2019 році, – додав Разумков.

На початку вересня цього року президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планує йти на другий президентський термін.

У коментарі журналістам він зазначив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям за першу каденцію. Президент уточнив, що поки нікуди не балотується. Він краще виконає все, що обіцяв, у свій один термін, і піде відпочивати.

У травні цього року Володимир Зеленський також коментував це питання. Тоді він заявив, що поки що зарано говорити про ще одну його каденцію.

Фото: УНІАН

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