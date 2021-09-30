Саммит Украина-ЕС повлияет на интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС — Кулеба

Саммит Украина-ЕС, который состоится 12 октября, принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 30 сентября.

— Он принесет нам новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, продвижение на треке промышленного безвиза и укрепление партнерства в сфере энергетики. Это будет важное событие, мы к нему активно готовимся, осталось ждать недолго, — заявил глава МИД.

Он добавил, что также в октябре в Киеве пройдет форум Association exchange при участии чиновников из Украины, Грузии и Молдовы.

Министр отметил, что Украина будет укреплять региональные альянсы и отношения с дружественными соседними государствами.

— В начале месяца я приму участие в Варшавском форуме по безопасности. Состоится встреча министров Люблинского треугольника, — сообщил министр.

Глава МИД также отметил, что в начале октября в Украину приедет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, с которым обсудят ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря и ряд других вопросов.