Саміт Україна-ЄС вплине на інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – Кулеба

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, принесе нові кроки у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 30 вересня.

– Він принесе нам нові кроки у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, просування на треку промислового безвізу та зміцнення партнерства у сфері енергетики. Це буде важлива подія, ми до нього активно готуємося, залишилося чекати недовго, – заявив глава МЗС.

Він додав, що також в жовтні в Києві відбудеться форум Association exchange за участю чиновників з України, Грузії та Молдови.

Міністр зазначив, що Україна буде зміцнювати регіональні альянси та відносини з дружніми сусідніми державами.

– На початку місяця я візьму участь у Варшавському форумі з безпеки. Відбудеться зустріч міністрів Люблінського трикутника, – повідомив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що на початку жовтня в Україну приїде міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, з яким обговорять ситуацію з безпекою в регіоні Чорного моря і низку інших питань.