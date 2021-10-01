У президента Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — нормальные рабочие отношения. А запуск отставки спикера парламента — инициатива главы фракции Слуги народа Давида Арахамии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире одного из украинских телеканалов.

— Я знаю, что они общаются. Отношения у них нормальные, рабочие. Каждый выполняет свою функцию. Отставка — это инициатива господина Давида Арахамии. Лучше у него спросить о том, почему он обратился за спискам для сбора подписей, — отметил он.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Ее глава Давид Арахамия обратился к спикеру парламента с просьбой предоставить ему подписные листы об отзыве с должности председателя Верховной Рады.

Позже пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что аппарат Верховной Рады подготовил подписные листы. Поэтому инициаторы процесса уже имеют возможность их забрать и продолжать процедуру в соответствии с законодательством.

Согласно ч. 2 ст. 76 закона О Регламенте Верховной Рады Украины, инициировать отзыв спикера парламента с должности могут не менее одной трети народных депутатов от конституционного состава парламента. То есть нужны подписи 150 нардепов.

Источник: Украина 24