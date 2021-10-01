У президента Володимира Зеленського і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – нормальні робочі стосунки. А запуск відставки спікера парламенту – ініціатива глави фракції Слуги народу Давида Арахамії.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я знаю, що вони спілкуються. Стосунки у них нормальні, робочі. Кожен виконує свою функцію. Відставка – це ініціатива пана Давида Арахамії. Краще у нього запитати про те, чому він звернувся за списками для збору підписів, – зазначив він.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Її очільник Давид Арахамія звернувся до спікера парламенту з проханням надати йому підписні листи про відкликання з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прес-секретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що апарат Верховної Ради підготував підписні листи. Тому ініціатори процесу вже мають можливість їх забрати та продовжувати процедуру відповідно до законодавства.

Згідно із ч. 2 ст. 76 закону Про Регламент Верховної Ради України, ініціювати відкликання спікера парламенту з посади можуть не менш як одна третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Тобто потрібні підписи 150 нардепів.

Джерело: Україна 24