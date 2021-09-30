Подписные листы по обращению фракции Слуга народа об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с должности готовы.

Они находятся в аппарате парламента. Поэтому инициаторы процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заверил, что не намерен затягивать с этим процессом и уже сегодня предоставит подписные листы (для сбора подписей нардепов).

Согласно ч. 2 ст. 76 закона О Регламенте Верховной Рады Украины, инициировать отзыв председателя Верховной Рады с должности может как минимум одна треть народных депутатов от конституционного состава парламента. То есть нужно собрать подписи 150 нардепов.

О возможной отставке Дмитрия Разумкова заговорили еще в середине сентября. Тогда председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия допускал такое развитие событий.

Со своей стороны Дмитрий Разумков инициативу своей отставки связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации на экспертизу Венецианской комиссии. Спикер парламента объяснил, что за должность не держится, поэтому воспринимает ситуацию спокойно.