Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Аппарат Рады подготовил подписные листы для отставки Разумкова

Аппарат Рады подготовил подписные листы для отставки Разумкова

Подписные листы по обращению фракции Слуга народа об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с должности готовы.

Они находятся в аппарате парламента. Поэтому инициаторы процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей в Верховной Раде за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заверил, что не намерен затягивать с этим процессом и уже сегодня предоставит подписные листы (для сбора подписей нардепов).

Согласно ч. 2 ст. 76 закона О Регламенте Верховной Рады Украины, инициировать отзыв председателя Верховной Рады с должности может как минимум одна треть народных депутатов от конституционного состава парламента. То есть нужно собрать подписи 150 нардепов.

О возможной отставке Дмитрия Разумкова заговорили еще в середине сентября. Тогда председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия допускал такое развитие событий.

Со своей стороны Дмитрий Разумков инициативу своей отставки связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации на экспертизу Венецианской комиссии. Спикер парламента объяснил, что за должность не держится, поэтому воспринимает ситуацию спокойно.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка