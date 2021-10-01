Процедуру голосования закона об олигархах должны рассмотреть правоохранители — Разумков

За процедуру голосования закона о деолигархизации должны взяться правоохранители. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что парламент принимал закон о деолигархизации с грубыми нарушениями законодательства.

— Если мы говорим о том, что произошло в прошлый четверг, то я считаю, что это грубое нарушение закона. Коллеги из других фракций уже написали заявление в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру. То, что произошло в тот день, было нарушением. Люди знали, на что они идут. Точнее, не сами идут, а на что они толкают народных депутатов. Ни вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, ни представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский за это не проголосовали. Пусть объяснят, почему они этого не сделали, — сказал Дмитрий Разумков во время брифинга.

23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые включены в реестр.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

24 сентября народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк заявил, что закон об олигархах нужно переголосовать. Все потому, что депутаты учли одновременно три поправки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.

В частности, речь идет о правке от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что лицо признает олигархом Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Депутаты также учли первую редакцию закона об олигархах. Там написано, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, ведь нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.