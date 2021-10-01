Процедуру голосування закону про олігархів повинні розглянути правоохоронці – Разумков

За процедуру голосування закону про деолігархізацію повинні взятися правоохоронці. Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що парламент ухвалював закон про деолігархізацію з грубими порушеннями законодавства.

– Якщо ми говоримо про те, що сталося минулого четверга, то я вважаю, що це грубе порушення закону. Колеги з інших фракцій вже написали заяви в правоохоронні органи, в Генеральну прокуратуру. Те, що сталося того дня, було порушенням. Люди знали, на що вони йдуть. Точніше, не самі йдуть, а на що вони штовхають народних депутатів. Ані віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, ані представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський за це не проголосували. Нехай пояснять, чому вони цього не зробили, – заявив Дмитро Разумков під час брифінгу.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших.

24 вересня народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк заявив, що закон про олігархів потрібно переголосувати. Все через те, що депутати врахували одночасно три поправки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Зокрема, йдеться про поправку від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Депутати також врахували першу редакцію закону про олігархів. Там написано, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Ініціатором законопроекту про деолігархізацію є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Після цього документ надали на розгляд Венеційської комісії, щоб отримати експертний висновок.