Глава партии Слуга народа Александр Корниенко объяснил, почему нардепы от политсилы не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Соответствующий комментарий он дал на брифинге по итогам согласительного совета депутатских фракций и групп.

По утверждению Корниенко, фракция не согласилась на встречу, поскольку стороны уже высказали все, что хотели.

– Я вторым поставил подпись свою после Арахамии в подписном листе, и, в принципе, все, что можно, мы уже друг другу сказали — и публично, и непублично. И тратить еще сегодня вечером несколько часов времени, чтобы снова по следующему кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда нужно санкции вводить против “5-й колонны”… Я не считаю, что надо время на это тратить, — отметил Корниенко.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас за отставку Разумкова удалось собрать около 190 подписей (175 из которых есть в подписном листе).

– Собрано 175 подписей в подписном листе. Поскольку он выдается на 175 подписей, то больше там мы не ставили. Есть отдельное приложение, оно не является формальным, его не будет рассматривать аппарат во время верификации подписей, но там еще, кажется, около 15 подписей. То есть в целом там около 190 я видел, — рассказал Корниенко.

По мнению нардепа, вопрос об отставке Разумкова с должности спикера ВР может быть вынесен в зал заседаний уже на этой неделе. По словам Корниенко, процедура верификации подписей нардепов может длиться не более чем полдня.

В Слуге народа собирались направить подписные листы спикеру ВР Разумкову сегодня, 4 октября. При условии верификации подписей нардепы от Слуги народа могли бы уже завтра обсудить процедуру и дату заседания по Разумкову.

Сначала в зал заседаний должны были бы вынести предложение о включении этого вопроса в повестку дня ВР. Само голосование по отставке Разумкова может рассматриваться не позднее чем на десятый день после включения вопроса в повестку дня сессии.

– Согласно регламенту, если к вечеру (4 октября, — Ред.) эти подписи будут верифицированы, то на следующий день, завтра (5 октября, — Ред.), мы должны обсудить процедуру, и когда будет происходить это заседание. Оно может происходить в течение любого времени, на следующий день, но не позднее чем через десять дней… Думаю, если мы будем продвигаться в пределах регламента без аппаратных “подножек”, то можем на этой неделе этот вопрос решить, — подчеркнул Корниенко.

Он заверил, что фракция Слуга народа пока не намерена исключать тех депутатов, которые не поддержат отставку Разумкова с должности спикера.

Кроме того, Корниенко назвал первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука наиболее подготовленным к должности спикера вместо Разумкова.

Корниенко добавил, что готов занять пост первого вице-спикера парламента в случае поступления такого предложения.

Что известно об отставке Разумкова?

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкова от имени фракции прислал ее председатель — Давид Арахамия.

Позже Арахамия подал лично от себя второе обращение об увольнении Разумкова.

По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать минимум 150 подписей нардепов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

2 октября стало известно, что депутаты Слуги народа собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.

Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу 4 октября и предложил обсудить свою работу в парламенте. Однако в политсиле отказались от предложения.

Фото: Слуга народа