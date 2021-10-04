Парламентская фракция Слуга народа отказалась встречаться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым по вопросу его возможной отставки.

Об этом сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп сообщил сам Разумков.

Он отметил, что в Слуге народа не захотели заслушать альтернативную точку зрения.

– Была предложена встреча фракции Слуга народа сегодня на 18:00 по инициативе, которая поступила от коллег, – об отзыве с должности главы Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе: что смысла в такой встрече нет, — отметил Разумков.

В то же время он выразил готовность встретиться с другими фракциями и группами и обсудить с ними свою деятельность. По словам Разумкова, фракциям будут направлены официальные обращения.

– Хотел бы обратиться ко всем другим фракциям, депутатским группам: если будет необходимость обсудить деятельность главы Верховной Рады, относительно “неудовлетворительной” моей работы за два года, я готов встретиться, услышать замечания и предложения, — заявил Разумков.

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