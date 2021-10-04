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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Слуги народа отказались встречаться с Разумковым относительно его отставки

дмитро разумков

Парламентская фракция Слуга народа отказалась встречаться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым по вопросу его возможной отставки.

Об этом сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп сообщил сам Разумков.

Он отметил, что в Слуге народа не захотели заслушать альтернативную точку зрения.

– Была предложена встреча фракции Слуга народа сегодня на 18:00 по инициативе, которая поступила от коллег, – об отзыве с должности главы Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе: что смысла в такой встрече нет, — отметил Разумков.

В то же время он выразил готовность встретиться с другими фракциями и группами и обсудить с ними свою деятельность. По словам Разумкова, фракциям будут направлены официальные обращения.

– Хотел бы обратиться ко всем другим фракциям, депутатским группам: если будет необходимость обсудить деятельность главы Верховной Рады, относительно “неудовлетворительной” моей работы за два года, я готов встретиться, услышать замечания и предложения, — заявил Разумков.

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Фото: УНИАН

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