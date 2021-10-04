Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко пояснив, чому нардепи від політсили не підуть на зустріч із спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Відповідний коментар він дав на брифінгу за підсумками погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

За твердженням Корнієнка, фракція не погодилася на зустріч, оскільки сторони вже висловили все, що хотіли.

– Я другим поставив підпис свій після Арахамії у підписному листі і, в принципі, все, що можна, ми вже один одному сказали – і публічно, і непублічно. І витрачати ще сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знову по наступному колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли потрібно санкції вводити проти “5 колони”… Я не вважаю, що треба час на це витрачати, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що станом на зараз за відставку Разумкова вдалося зібрати близько 190 підписів (175 із яких є в підписному листі).

– Зібрано 175 підписів на підписному листі. Оскільки він видається на 175 підписів, то більше там ми не ставили. Є окремий додаток, він не є формальним, його не розглядатиме апарат під час верифікації підписів, але там ще, здається, близько 15 підписів. Тобто загалом там близько 190 я бачив, – розповів Корнієнко.

На думку нардепа, питання щодо відставки Разумкова з посади спікера ВР може бути винесене в залу засідань уже цього тижня. За словами Корнієнка, процедура верифікації підписів нардепів може тривати не більше ніж півдня.

У Слузі народу збиралися спрямувати підписні листи спікеру ВР Разумкову сьогодні, 4 жовтня. За умови верифікації підписів нардепи від Слуги народу могли б уже завтра обговорити процедуру та дату засідання щодо Разумкова.

Спочатку в залу засідань мали б винести пропозицію щодо включення цього питання до порядку денного ВР. Саме голосування щодо відставки Разумкова може розглядатися не пізніш як на десятий день після включення питання до порядку денного сесії.

– Згідно з регламентом, якщо до вечора (4 жовтня, – Ред.) ці підписи буде верифіковано, то наступного дня, завтра (5 жовтня, – Ред.), ми маємо обговорити процедуру, й коли відбуватиметься це засідання. Воно може відбуватися протягом будь-якого часу, наступного дня, але не пізніше ніж через десять днів… Думаю, якщо ми просуватимемося у межах регламенту без апаратних “підніжок”, то можемо цього тижня це питання вирішити, – наголосив Корнієнко.

Він запевнив, що фракція Слуга народу поки що не має наміру виключати тих депутатів, які не підтримають відставку Разумкова з посади спікера.

Крім того, Корнієнко назвав першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука найбільш підготовленим до посади спікера замість Разумкова.

Корнієнко додав, що готовий зайняти посаду першого віце-спікера парламенту в разі надходження такої пропозиції.

Що відомо про відставку Разумкова?

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Давид Арахамія.

Пізніше Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення Разумкова.

За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

2 жовтня стало відомо, що депутати Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.

Дмитро Разумков запросив народних депутатів фракції Слуга народу на зустріч 4 жовтня і запропонував обговорити свою роботу у парламенті. Однак у політсилі відмовилися від пропозиції.

Фото: Слуга народу