Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси, не жаловался на условия содержания под стражей, когда его посещал украинский консул.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сегодня консул посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении грузинского города Рустави.

— Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал, — подчеркнул дипломат.

Он также заверил, что посольство Украины в Тбилиси и в дальнейшем будут предоставлять ему консульскую и правовую помощь, поскольку он гражданин Украины.

30 сентября бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся на родину впервые с 2013 года, а на следующий день его задержали в Тбилиси.

В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, а по некоторым даже заочно осудили. В частности, в 2018 году его признали виновным в организации нападения на депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Тогда его приговорили к шести годам.

Несмотря на то, что теперь Саакашвили гражданин Украины, Грузия отказалась его выдавать.