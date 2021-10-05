Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси, не жаловался на условия содержания под стражей, когда его посещал украинский консул.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, сегодня консул посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении грузинского города Рустави.
— Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал, — подчеркнул дипломат.
Он также заверил, что посольство Украины в Тбилиси и в дальнейшем будут предоставлять ему консульскую и правовую помощь, поскольку он гражданин Украины.
30 сентября бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся на родину впервые с 2013 года, а на следующий день его задержали в Тбилиси.
В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, а по некоторым даже заочно осудили. В частности, в 2018 году его признали виновным в организации нападения на депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Тогда его приговорили к шести годам.
Несмотря на то, что теперь Саакашвили гражданин Украины, Грузия отказалась его выдавать.