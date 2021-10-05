Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня у Тбілісі, не мав скарг на умови тримання під вартою, коли його відвідував український консул.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, сьогодні консул відвідала Саакашвілі в пенітенціарному закладі грузинського міста Руставі.

– Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював, – наголосив дипломат.

Він також запевнив, що посольство України в Тбілісі й надалі надаватимуть йому консульську і правову допомогу, оскільки він громадянин України.

30 вересня колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину вперше з 2013 року, а наступного дня його затримали у Тбілісі.

У Грузії проти Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ, а за деякими навіть заочно засудили. Зокрема, у 2018 році його визнали винним в організації нападу на депутата та бізнесмена Валерія Гелашвілі. Тоді його засудили до шести років.

Незважаючи на те, що тепер Міхеіл Саакашвілі громадянин України, Грузія відмовилася його видавати.