Министерство здравоохранения, информационной и социальной политики должны активизировать информкампанию вакцинации против коронавируса.

Такое задание 4 октября во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии Covid-19 дал президент Украины Владимир Зеленский.

– Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до разных слоев населения, насколько важной является защита от Covid-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания, но и окружение, в частности членов своей семьи, – сказал глава государства.

По словам главы страны, Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров, усилив информационное направление. Поскольку сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%.

Так, Владимир Зеленский предлагает привлекать к вышеупомянутой информкампании Укрпочту и представителей бизнеса.

Кроме того, глава государства поручил правительству в течение ближайшего времени увеличить количество койко-мест в регионах со стремительным ростом заболеваемости на коронавирус.

Сейчас, согласно анализу Минздрава, больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине по состоянию на сегодня – 138,5 тыс. активных больных.

Количество больных коронавирусом, замечает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, растет. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования Covid-19, что почти на 20 тыс. больше чем неделей раньше.

– На сегодня динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сегодня занято уже 22,5 тыс. коек (чуть менее 50% имеющихся мест, – Ред.) людьми с подтвержденным Covid-19 или с подозрением на него, – говорит глава правительства.

За прошедшую неделю в стране сделано 722 тыс. прививок, всего – 12,6 млн прививок. Вакцинировано более 7,1 млн человек, из которых 5,771 млн – двумя дозами.

По состоянию на 2 октября средний показатель вакцинированных в органах госслужбы составляет 78,8%. Активно происходит вакцинация среди педагогов, в частности специальными мобильными группами.

Также за прошедшую неделю проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств по факту изготовления поддельных отрицательных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, врача из Павлограда Днепропетровской области решением суда оштрафовали на 34 тыс. грн и на год лишили права деятельности по специальности.