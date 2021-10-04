Міністерства охорони здоров’я, інформаційної та соціальної політики мають активізувати інформкампанію вакцинації проти коронавірусу.

Таке завдання 4 жовтня під час селекторної наради з питань протидії пандемії Covid-19 дав президент України Володимир Зеленський.

– Усіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від Covid-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання, а й оточення, зокрема членів своєї родини, – сказав глава держави.

За словами очільника країни, МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів, посиливши інформаційний напрям. Оскільки нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%.

Так, Володимир Зеленський пропонує залучати до вищезгаданої інформкампанії Укрпошту та представників бізнесу.

Крім того, глава держави доручив уряду протягом найближчого часу збільшити кількість ліжко-місць у регіонах із стрімким зростанням захворюваності на коронавірус.

Нині, згідно з аналізом МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні станом на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих.

Кількість хворих на коронавірус, зауважує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зростає. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування Covid-19, що майже на 20 тис. більше ніж тижнем раніше.

– На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те, що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тис. ліжок (трохи менше ніж 50% наявних місць, – Ред.) людьми із підтвердженим Covid-19 та з підозрою, – говорить очільник уряду.

За минулий тиждень в країні зроблено 722 тис. щеплень, загалом – 12,6 млн щеплень. Вакциновано понад 7,1 млн осіб, з яких 5,771 млн – двома дозами.

Станом на 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Активно відбувається вакцинація серед освітян, зокрема спеціальними мобільними групами.

Також за минулий тиждень проведено 13 обшуків та розпочато 12 кримінальних проваджень за фактом виготовлення підробних негативних ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, лікаря з Павлограда Дніпропетровської області рішенням суду оштрафували на 34 тис. грн та на рік позбавили права діяльності за фахом.