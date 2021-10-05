Разумкова удалили из всех чатов Слуги народа

Партия Слуга народа официально удалила из своих фракционных чатов председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого отстранили 5 октября.

Соответствующую информацию он подтвердил во время брифинга.

По словам Разумкова, он использовал эти чаты больше для получения необходимой информации, нежели для общения с коллегами по фракции.

Отстранение Разумкова

Процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера была запущена 4 октября. Этот процесс должен завершиться в течение 10 дней максимум.

На следующий день 240 депутатов проголосовали за его отстранение на пару дней. Решение объяснялось тем, что Разумков якобы отказался ставить на голосование предложения по повестке дня пленарных заседаний на 5-8 октября, нарушив Регламент.

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В четверг, 7 октября, будет рассматриваться вопрос об его отставке. По словам Разумкова, он не держится за эту должность, несмотря на то, что кто-то может думать иначе.