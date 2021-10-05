Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо тимчасово окупованого Криму. Це станеться до кінця 2021 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Зеленський подякував президенту Ізраїлю за принципову підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Глава держави висловив сподівання на підтримку ізраїльської сторони і в питанні Криму в ООН.

– Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації півострова, – наголосив Зеленський.

Він також назвав символічним той факт, що перший державний візит Іцхака Герцога на посаді президента відбувся саме до України. За словами Зеленського, це свідчить про високий рівень співпраці двох держав.

Наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації Криму. Цей документ має стати комплексною дорожньою картою з повернення півострова Україні.

А 23 серпня в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи – міжнародного формату для повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного. У саміті взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій. Представники ООН поки не підписали підсумкову декларацію.

Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до досягнення ключової мети – повернення Криму Україні.