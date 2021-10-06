Пленарне засідання Верховної Ради України в середу, 6 жовтня, традиційно розпочнеться о 10:00. Спочатку народні обранці виступлять із заявами, після чого перейдуть до розгляду низки законодавчих ініціатив.

Спочатку депутати повинні розглянути проект постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії ВР дев’ятого скликання. Після цього вони перейдуть до обговорення законопроектів у першому та другому читаннях.

Серед включених до порядку денного законодавчих ініціатив є кілька, які визначені як невідкладні.

Це законопроект Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (№4135), який мають розглянути в другому читанні. Документ ініціював Кабінет міністрів, а президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний.

Також запропонований для розгляду в першому читанні законопроект щодо встановлення в Україні нового свята – Дня української державності (№5864). Ініціатором цього проекту закону є президент, який визначив документ як невідкладний.

У першому читанні нардепи розглянуть урядовий законопроект щодо позбавлення Кабінету міністрів невластивих повноважень (№5052).

Крім того, заплановані до розгляду в першому читанні законопроекти:

• про врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

• про вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

• щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи;

• про посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради;

• про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

До повторного першого читання запропоновано законопроект №4265 Про державну реєстрацію геномної інформації людини.

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До розгляду в другому читанні представлено законопроекти:

• про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;

• про хмарні послуги;

• про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській областях та в Криму, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують українське громадянство;

• про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення;

• про приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства Євросоюзу;

• про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях);

• про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано проект закону № 6055 Про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У порядку денному є і низка законопроектів про вихід України із угод, укладених у рамках СНД (Співдружності Незалежних Держав), а також постанови про перейменування населених пунктів.

Варто зазначити, що 5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох найближчих пленарних засіданнях ВР. У четвер, 7 жовтня, буде розглядатися питання про його відставку.

Фото: Верховна Рада