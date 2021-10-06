Разумков: Для роспуска Рады нет оснований

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит, что в ближайшее время в Украине могут состояться досрочные выборы в парламент.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть — роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то исчезнет, — сказал Разумков.

По его словам, сейчас Рада находится в бюджетном процессе, а затем весна и отопительный сезон — сложные этапы для Украины.

По его мнению, сейчас невозможны и досрочные президентские выборы.

— Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть — это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти, — заявил глава парламента.

Напомним, 5 октября нардепы проголосовали за инициативу, которая предусматривает, что рассмотрение вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины состоится в четверг, 7 октября.

Кроме того, Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях парламента.