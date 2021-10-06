Разумков: Для розпуску Ради немає підстав

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вірить, що найближчим часом в Україні можуть відбутися дострокові вибори в парламент.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Я не вірю в дострокові вибори. Експерти зможуть більш детально відповісти. Це буде дуже дивно виглядати – розпуск парламенту сьогодні. Тому що немає на це підстав. Плюс колеги тільки сядуть в крісла, я думаю, що бажання вийти з цього крісла якось зникне, – сказав Разумков.

За його словами, зараз Рада перебуває в бюджетному процесі, а потім весна та опалювальний сезон – складні етапи для України.

На його думку, зараз неможливі й дострокові президентські вибори.

– Якщо ми говоримо про базові речі та закони, які сьогодні діють, це неможливо. Тому що нинішній президент не може піти на дострокові вибори, оскільки він не зможе переобратися. Я не виключаю, що колеги зараз мінятимуть закон, якщо це буде необхідно. Але я сподіваюся, що все-таки це чутки, тому що влада – це добре, але влада повинна працювати на користь, а не бути для влади, – заявив голова парламенту.

Нагадаємо, 5 жовтня нардепи проголосували за ініціативу, яка передбачає розгляд питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Це відбудеться у четвер, 7 жовтня.

Крім того, Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях парламенту.