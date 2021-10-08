Отставка Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады является подарком ему Дня рождения, который он будет праздновать 8 октября.

Так экс-спикеру парламента в шутку объяснили сегодняшнее голосование нардепов.

На вопрос, нравится ли ему такой подарок, лаконично отвечает:

– Нормальный подарок. Я люблю дешевые подарки.

Дмитрий Разумков убежден: он спокойно оставался бы главой Верховной Рады, если бы был “более удобным для некоторых коллег”.

– То есть человеком, который готов поступаться своими принципами, который не имеет четкой позиции по тем или иным вопросам. Но для меня позиция не является целью, это инструмент, – уверяет он.

Конкретных дискуссий относительно причин его отставки, говорит экс-спикер, не было.

– Меня не пригласили на фракцию, мне не высказали то, что не устраивает в моей работе, потому что глава ВР может быть отозван только из-за неудовлетворительной работы, а не по политическим мотивам. Это произошло с нарушением закона. Коллеги меня фактически провоцировали, говорили: Ну, после этого ты сможешь пойти в суд, – пересказывает Дмитрий Разумков.

Однако бороться за должность в суде уже бывший глава Верховной Рады не собирается. Зато обещает бороться за идеи, с которыми шел на эту должность.

По мнению Дмитрия Разумкова, президент Украины Владимир Зеленский устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной.

– И это плохо, потому что надо слышать и адекватную и конструктивную критику, которая помогает двигаться вперед. Это плохая тенденция, потому что, когда ты думаешь, что лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в том числе и в вопросах демократии, – говорит он.

Вместе с тем, бывший глава Верховной Рады утверждает, что президент изменился за время пребывания на посту.

– Мне кажется, что Банковая – какое-то проклятое место. Оно очень сильно меняет людей, которые туда попадают. А желательно, каким приходишь к власти, таким же и уходидить от нее, – утверждает экс-спикер.

Дмитрий Разумков был главой Верховной Рады чуть более двух лет. Занял он должность 29 августа 2019 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 382 депутата.

Сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы ВР начался 30 сентября. Документ с требованием предоставить подписные листы для инициирования голосования об отзыве прислал Давид Арахамия от фракции Слуга народа и от себя лично.

2 октября пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что необходимые 150 подписей за отставку Разумкова собраны.

4 октября глава Верховной Рады получил письмо от Давида Арахамии с предложением об отставке, которое поддержали 175 народных депутатов.

5 октября 240 парламентариев поддержали инициативу заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко об отстранении Разумкова от председательства на двух пленарных заседаниях парламента.

Такое решение в партии объяснили тем, что глава Верховной Рады якобы отказался ставить на голосование согласительного совета в понедельник 4 октября предложения по повестке дня пленарных заседаний 5-8 октября, чем нарушил регламент.

Вместе с тем, 246 депутатов проголосовали за то, чтобы в четверг, 7 октября, рассмотреть вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.

7 октября 284 парламентария таки проголосовали за его отставку.

Источник: BBC-Украина