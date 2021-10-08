Відставка Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради є подарунком йому дня народження, яке він святкуватиме 8 жовтня.

Так екс-спікеру парламенту жартома пояснили сьогоднішнє голосування нардепів.

На запитання, чи подобається йому такий подарунок, лаконічно відповідає:

– Нормальний подарунок. Я люблю дешеві подарунки.

Дмитро Разумков переконаний: він спокійно залишався б головою Верховної Ради, якби був “більш зручним для деяких колег”.

– Тобто людиною, яка готова поступатися своїми принципами, яка не має чіткої позиції з тих чи тих питань. Але для мене позиція не є ціллю, це інструмент, – запевняє він.

Конкретних дискусій щодо причин його відставки, говорить екс-спікер, не було.

– Мене не запросили на фракцію, мені не висловили те, що не влаштовує в моїй роботі, тому що голова ВР може бути відкликаний лише через незадовільну роботу, а не з політичних мотивів. Це відбулося з порушенням закону. Колеги мене фактично провокували, говорили: Ну, після цього ти зможеш піти до суду, – переповідає Дмитро Разумков.

Однак боротися за посаду в суді вже колишній голова Верховної Ради не збирається. Натомість обіцяє боротися за ідеї, з якими йшов на цю посаду.

На переконання Дмитра Разумкова, президент України Володимир Зеленський втомився чути точку зору, яка не збігається з його власною.

– І це погано, тому що треба чути й адекватну й конструктивну критику, яка допомагає рухатися вперед. Це погана тенденція, тому що, коли ти думаєш, що кращий за всіх, це призводить до негативних наслідків, зокрема й питанні демократії, – каже він.

Разом із тим, колишній голова Верховної Ради стверджує, що глава держави змінився за час перебування на посаді.

– Мені здається, що Банкова – якесь прокляте місце. Воно дуже сильно змінює людей тих, хто сюди потрапляє. А бажано, яким приходиш до влади, таким самим і йшов з неї, – стверджує екс-спікер.

Дмитро Разумков був головою Верховної Ради трохи більше двох років. Обійняв він посаду 29 серпня 2019 року. Тоді за його кандидатуру проголосували 382 депутати.

Збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР почався 30 вересня. Документ із вимогою надати підписні листи для ініціювання голосування про відкликання надіслав Давид Арахамія від фракції Слуга народу та від себе особисто.

2 жовтня прес-секретар фракції Юлія Палійчук повідомила, що необхідні 150 підписів за відставку Разумкова зібрано.

4 жовтня голова Верховної Ради отримав лист від Давида Арахамії з пропозицією про відставку, яке підтримали 175 народних депутатів.

5 жовтня 240 парламентарів підтримали ініціативу заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка про відсторонення Разумкова від головування на двох пленарних засіданнях парламенту.

Таке рішення в політсилі пояснили тим, що голова Верховної Ради начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок 4 жовтня пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань 5-8 жовтня, чим порушив регламент.

Разом із тим, 246 депутатів проголосували за те, щоб у четвер, 7 жовтня, розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

7 жовтня 284 парламентарі таки проголосували за його відставку.

Джерело: BBC-Україна