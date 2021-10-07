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Вікторія Гірко |

На должность нового председателя Верховной Рады выдвинули пять кандидатур

На должность нового председателя Верховной Рады выдвинули пять кандидатур

После отставки Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады претендуют пять кандидатур.

Фракция Слуга народа делегировала действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, фракция Голос — Ярослава Железняка, фракция Европейская солидарность — Яну Зинкевич.

Со своей стороны нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко предложил на пост спикера внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в ответ выдвинул кандидатуру Алексея Гончаренко.

После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе заседания Верховной Рады на полчаса, чтобы аппарат смог подготовить информацию об этих кандидатах и ​​предоставить ее народным депутатам.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 215. Кроме того, отставку Дмитрия Разумкова поддержали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6  внефракционных.

Несмотря на отставку с должности, Дмитрий Разумков все равно остается народным депутатом Верховной Рады.

Фото: УНИАН

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