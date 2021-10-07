После отставки Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады претендуют пять кандидатур.

Фракция Слуга народа делегировала действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, фракция Голос — Ярослава Железняка, фракция Европейская солидарность — Яну Зинкевич.

Со своей стороны нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко предложил на пост спикера внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в ответ выдвинул кандидатуру Алексея Гончаренко.

После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе заседания Верховной Рады на полчаса, чтобы аппарат смог подготовить информацию об этих кандидатах и ​​предоставить ее народным депутатам.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 215. Кроме того, отставку Дмитрия Разумкова поддержали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 внефракционных.

Несмотря на отставку с должности, Дмитрий Разумков все равно остается народным депутатом Верховной Рады.