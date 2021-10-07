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Валентина Летяк |

Януковича заочно заарештовано у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я

Віктор Янукович

Вищий антикорупційний суд 7 жовтня ухвалив рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я. На апеляцію є п’ять днів.

Раніше із відповідним клопотанням звернулися Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У справі щодо Межигір’я йдеться про дві статті Кримінального кодексу – ч. 5 ст. 191 (Привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За сукупністю максимальний термін за цими статтями – до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Наприкінці серпня Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та його сина Олександра, які втекли з України.

Тобто слідчий суддя задовольнив клопотання НАБУ та надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього власника державної резиденції Межигір’я та його сина. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

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Фото: УНІАН

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